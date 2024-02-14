Комиссия потребовала расследовать действий Apple по блокировке Beeper Mini

Beeper Mini был запущен в прошлом году, позволяя пользователям Android получить доступ к функциям iMessage, включая синие облачка сообщений и возможность отправки высококачественных фотографий и видео. Однако Apple быстро заблокировала пользователей Beeper Mini и продолжала пресекать попытки заставить приложение работать.

Правила части 14 FCC устанавливают требования для «продвинутых средств связи», таких как iMessage, чтобы обеспечить их доступность. Карр утверждает, что прекращение работы Beeper Mini может нарушить правило FCC, согласно которому поставщики «не должны устанавливать сетевые функции, функции или возможности, которые затрудняют доступность или использование». Он также заявил, что низкий контраст зеленых облачек «затрудняет восприятие сообщений для людей с ослабленным зрением».

Карр выразил беспокойство не только по поводу проблемы Beeper Mini. Он также упомянул влияние Apple на пространства дополненной и виртуальной реальности и высказал критику «сада», который Apple создает вокруг своих продуктов и услуг.