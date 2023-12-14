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03:45, 14 декабря 2023
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Король умер, да здравствует король! Google Play Movies & TV закрыли, но ему уже есть замена

Google прощается с Google Play Movies & TV, направляя пользователей к приложению Google TV. Уже отказавшись от приложения на Roku, большинстве смарт-телевизоров и Android TV, Google в своем документе поддержки описывает переход к использованию приобретенного контента после перехода 17 января.

Google

Google

На устройствах с Android TV вкладка «Магазин» занимает теперь центральное место для покупки или аренды контента (существующий смотреть можно будет там же). Если у вас кабельное телевидение или приставка с Android TV, приложение YouTube станет вашим «кинотеатром» в тот же день, потому что купленный контент будет доступен оттуда.

Этот шаг следует за стратегическим отказом Google от специального приложения, обеспечивая «бесшовный» опыт для некоторых пользователей. Примечательно, что пользователи сохраняют доступ к приобретенному контенту, что снимает опасения по поводу потери оплаченных передач и фильмов.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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