Кошмар Google Drive: приложение стирало файлы, а «исправление» лишь злит людей

Однако пользователи утверждают, что это сильное преуменьшение, поскольку электронные таблицы и документы, как сообщается, исчезли без следа.

Попытка Google исправить ситуацию, опубликованная неделю спустя, претендовала на решение этой «проблемы синхронизации», но вызвала лишь возмущение пользователей. Инструкции по восстановлению включают в себя таинственные маневры, в том числе секретный пользовательский интерфейс в Drive версии 85.0.13.0 и даже вмешательство в командную строку. Пользователи называют спорное решение «полным бредом» и сообщают, что у многих оно не работает.

Добавляя хаос, Google заблокировала и пометила темы, обсуждающие проблему, как «дубликаты», что вызвало обеспокоенность по поводу прозрачности и поддержки пользователей.

Пользователи Drive, чье доверие поставлено на карту, сомневаются в реакции Google и требуют подробного вскрытия причин неполадок и восстановления их драгоценных файлов.