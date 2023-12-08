Кошмар Google Drive: приложение стирало файлы, а «исправление» лишь злит людей
Популярный Google Drive переживает второй за последние месяцы кризис потери данных, в результате чего пользователи оказываются перед цифровой дилеммой. Пользователи сообщают о таинственном исчезновении файлов, а Google в ответ называет это «проблемой синхронизации».
Ferra.ru / Kandinsky 3
Однако пользователи утверждают, что это сильное преуменьшение, поскольку электронные таблицы и документы, как сообщается, исчезли без следа.
Попытка Google исправить ситуацию, опубликованная неделю спустя, претендовала на решение этой «проблемы синхронизации», но вызвала лишь возмущение пользователей. Инструкции по восстановлению включают в себя таинственные маневры, в том числе секретный пользовательский интерфейс в Drive версии 85.0.13.0 и даже вмешательство в командную строку. Пользователи называют спорное решение «полным бредом» и сообщают, что у многих оно не работает.
Добавляя хаос, Google заблокировала и пометила темы, обсуждающие проблему, как «дубликаты», что вызвало обеспокоенность по поводу прозрачности и поддержки пользователей.
Пользователи Drive, чье доверие поставлено на карту, сомневаются в реакции Google и требуют подробного вскрытия причин неполадок и восстановления их драгоценных файлов.