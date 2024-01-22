Приложения
Опубликовано 22 января 2024, 07:30
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Криптографы сделали важный шаг к полностью приватному Интернете

Группа исследователей совершила значительный прорыв в криптографии, разработав метод, позволяющий осуществлять полностью приватный поиск в Интернете. Их работа, которую назвали «эпохальным результатом», может оказать глубокое влияние на то, как мы используем Интернет и защищаем свою частную жизнь, пишет Wired.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Исследователи из Северо-Восточного университета, Университета Вирджинии и Массачусетского технологического института разработали новую методику под названием PIR, которая позволяет пользователям искать информацию на сервере, не раскрывая того, что они ищут. Это достигается путем предварительной обработки базы данных, то есть кодирования всей базы данных в виде специальной структуры, чтобы сервер мог ответить на запрос, прочитав лишь небольшую часть этой структуры.

Новый метод PIR значительно эффективнее предыдущих, и его можно использовать для создания действительно приватной поисковой системы. Это стало бы большим шагом вперед в защите конфиденциальности в Интернете, поскольку не позволило бы таким компаниям, как Google, отслеживать историю наших поисковых запросов.

Исследователи все еще работают над повышением эффективности своего метода, но они считают, что он вполне может быть использован в реальных условиях. Если они добьются успеха, это может привести к новой эре конфиденциальности в Интернете.

Автор:Армен Зангиев
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