Кто победит, високосный год или все заправки Новой Зеландии? Точно не второе

Проблема возникла из-за программного обеспечения для обработки платежей, используемого в точках самообслуживания. По всей видимости, ПО не было запрограммировано на работу в этот «лишний» день, что привело к общенациональному сбою, который длился более 10 часов. В то время как некоторые станции продолжали принимать платежи с помощью собственных решений, таких как топливные карты или приложения, другие были вынуждены полагаться исключительно на оплату в магазине, что существенно сказалось на их эффективности.

Джон Скотт, генеральный директор Invenco Group, поставщика пострадавших терминалов самооплаты, подтвердил, что виной всему «сбой високосного года». Он заверил, что проблема была характерна только для кода Новой Зеландии, и в настоящее время проводится тщательное расследование, чтобы установить точную причину.