Кушать хотят все: ​​популярный проект сетки сервисов стал платным

Компания Buoyant, создавшая Linkerd, утверждает, что поддержка и упаковка стабильных релизов требует значительных ресурсов, потенциально превышающих усилия, необходимые для разработки ядра. Генеральный директор Уильям Морган сравнивает этот подход со стратегией Red Hat в отношении Linux, предлагающей Fedora в качестве предварительной версии с открытым исходным кодом и Red Hat Enterprise Linux (RHEL) с коммерческой поддержкой для производственных сред.

Этот сдвиг вызвал опасения по поводу будущего проекта как действительно "открытого исходного кода". Критики, такие как аналитик Торстен Фолк, утверждают, что сокрытие критически важных элементов, таких как стабильные релизы, в корне меняет характер проекта. Он предвидит потенциальное снижение вклада со стороны внешних разработчиков, которые могут не захотеть участвовать в проекте, где они не могут получить доступ к готовому к производству коду.

Морган признает эти опасения и выражает готовность найти решения для их устранения. Он подчеркивает проблемы, связанные с балансировкой вкладов и ресурсов, необходимых для поддержания стабильных релизов. Однако на данный момент он не предлагает никаких конкретных решений.

Начиная с мая 2024 года, организации, в которых более 50 сотрудников используют Linkerd в производстве, должны будут платить Buoyant 2 000 долларов за кластер Kubernetes в месяц, чтобы получить доступ к стабильным релизам.