Опубликовано 22 февраля 2024, 10:30
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Лояльность не помогает: в Европе TikTok попала под следствие по делу о детях
Несмотря на все попытки соцсети TikTok вписаться в политическую повестку Евросоюза, компания подпала под следствие Еврокомиссии по поводу нарушения Закона о цифровых услугах (DSA).
Solen Feyissa / Unsplash
Основные претензии к соцсети связаны с неспособностью ресурса защитить частную жизнь и безопасность детей. Также соцсеть обвиняют в риске психическому здоровью пользователей, потому что позиция европейских законодателей такова, что TikTok намеренно стремится сделать приложение вызывающим привыкание и «заключает людей в кроличьи норы», ведущие к радикализации настроений.
Всего в Европе сейчас ведётся следствие в отношении 19 техногигантов, включая соцсеть Х.