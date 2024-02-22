Лояльность не помогает: в Европе TikTok попала под следствие по делу о детях

Основные претензии к соцсети связаны с неспособностью ресурса защитить частную жизнь и безопасность детей. Также соцсеть обвиняют в риске психическому здоровью пользователей, потому что позиция европейских законодателей такова, что TikTok намеренно стремится сделать приложение вызывающим привыкание и «заключает людей в кроличьи норы», ведущие к радикализации настроений.

Всего в Европе сейчас ведётся следствие в отношении 19 техногигантов, включая соцсеть Х.