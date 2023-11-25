LumaFusion раскрыла «магию» USB-C на iPhone 15: редактирование видео прямо с внешнего накопителя

Вот в чем суть: снимайте контент на iPhone, выгружайте его на SSD-накопитель, подключайте его к iPhone 15, и вуаля - редактируйте с помощью LumaFusion прямо с внешнего SSD-накопителя.

USB-C, напоминаем, доступен только в моделях Pro нового iPhone.

LumaFusion 4.1.1 уже доступен в App Store для единовременной покупки за 29,99 долл.

Кстати, в Сеть недавно слили фотографии, на которых изображен прототип устройства Apple, так и не поступившего в серийное производство. Речь, внезапно, об iPhone 9. Устройство, которое, по слухам, должно было стать первым iPhone без рамок и кнопок, существенно отличался от своих предшественников по дизайну. В нем предполагалось отказаться от кнопки Home, которая была характерна для предыдущих моделей iPhone, и перенести датчик отпечатков пальцев на заднюю панель, как во многих Android-смартфонах того времени.