Массовые увольнения в Spotify: пострадали 17% сотрудников, гендиректор ссылается на большие расходы
Гигант музыкальной индустрии Spotify меняет свою структуру, объявляя о сокращении 17% персонала. Генеральный директор Дэниел Эк объясняет сокращение рабочих мест, которое затронет более 1500 сотрудников, проблемами замедляющейся экономики и растущими расходами.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Это уже третий крупный раунд увольнений в компании Spotify в этом году, что подчеркивает сложность ее работы в условиях меняющейся экономической ситуации. Эк в откровенной записке сотрудникам признал, что компания отклонилась от своего основного принципа - «изобретательности», когда слишком много рук занято выполнением несущественных задач.
В служебной записке пострадавшим сотрудникам гарантируется выходное пособие за пять месяцев, в течение которых будет оплачиваться также медицинское обслуживание.
Компания ранее сообщила о значительных убытках в размере 462 млн евро (502 млн долларов) за первые девять месяцев 2023 года.