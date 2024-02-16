Мэр Нью-Йорка подал в суд на IT-гигантов за кризис психического здоровья граждан

В иске утверждается, что эти платформы намеренно разрабатывают свои функции так, чтобы они вызывали привыкание и манипуляции, специально ориентированные на детей и подростков. В иске утверждается, что алгоритмы отдают предпочтение контенту, который дольше удерживает пользователей, способствуя компульсивному использованию и подвергая их воздействию потенциально опасных материалов.

Адамс заявил: «За последнее десятилетие мы убедились, насколько зависимым и подавляющим может быть онлайн-мир, подвергая наших детей безостановочному потоку вредного контента и подпитывая наш национальный кризис психического здоровья молодежи… Многие социальные медиа-платформы в конечном итоге ставят под угрозу психическое здоровье наших детей, способствуют развитию зависимости и поощряют небезопасное поведение».

Этот иск — не первый в своем роде, но он очень важен благодаря своему масштабу и известной фигуре, стоящей за ним. Он последовал за аналогичными исками сотен школьных округов по всей стране, которые стремятся привлечь компании к ответственности за потенциальный вред, наносимый ими юным пользователям.