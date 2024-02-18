Microsoft Edge без разрешения копировал вкладки с Chrome

О проблеме стало известно, когда Том Уоррен из The Verge заметил, что после обновления компьютера его браузер Edge открывается с недавно использованными вкладками Chrome. Хотя в браузере Edge есть функция импорта данных о просмотрах из других браузеров, включая Chrome, она не должна активироваться без явного согласия пользователя.

Более того, появились сообщения о том, что и другие пользователи сталкиваются с подобным явлением, несмотря на то, что функция импорта отключена. Microsoft не предложила никаких немедленных объяснений, что еще больше подогрело подозрения.

Однако недавнее обновление, как утверждается, решает эту проблему. Согласно примечаниям к выпуску Microsoft, проблема связана с ошибкой синхронизации: «Состояние этой функции могло не синхронизироваться и не отображаться корректно на нескольких устройствах». Это объяснение не совсем согласуется с сообщениями об отключенных функциях, вызывающих импорт, но Microsoft пока воздерживается от дальнейших подробностей.