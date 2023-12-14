Microsoft хочет возродить редактор командной строки в 64-битных системах

Эта функция осталась в 32-битных системах, но ничего подобного нет в 64-битных, которые сейчас являются стандартом. При этом Плант считает, что инициатива Microsoft может быть встречена неоднозначно и вызвать «горячие споры».

Плант отметил, что, судя по отзывам на его предложение, многие разработчики давно решили для себя проблему отсутствия такого же интерфейса командной строки (CLI) в 64-битных Windows, как в 32-битных. И решит ли Microsoft вернуть в Windows этот редактор, алтернативами уже давно пользуются все, кто «в теме».

При этом Плант предложил не только перенести редактор на 64-битную Windows, но и перейти на Pico, Nano, Vim, или Emacs, возможно, внедрить эти редакторы в ОС.