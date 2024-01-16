Microsoft нужны ваши деньги: найдены следы платной версии ИИ Copilot Pro

Какие возможности откроются с Copilot Pro? Пользователи, скорее всего, получат доступ к самым последним ИИ-моделям компании, приоритетный доступ для быстрых ответов и создание изображений высокого качества. Это станет большим шагом вперед по сравнению с существующей бесплатной версией Copilot, уже предлагающей продвинутые функции.

Интересно, что текущие ограничения Copilot, такие как лимит в 30 ответов на сессию и 300 диалогов в день, в новых данных о Copilot Pro не упоминаются, как и информация о ценах на обновленный продукт.