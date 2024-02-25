Опубликовано 25 февраля 2024, 12:45
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Microsoft откажется от перезагрузки компьютера после обновления Windows
Microsoft готовит очередное нововведение в Windows 11 24H2, которая выйдет осенью 2024 года. Речь идёт о новой функции Hotpatching, или «горячие патчи», обнаруженной в тестовой версии.
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Это ежемесячные патчи безопасности, после получения которых операционная система больше не будет требовать перезагрузку компьютера. При этом после обновлений ОС перезагрузка пока будет нужна. Кроме того, патчи безопасности всё же будут нуждаться в перезагрузках компьютера несколько раз в год.
Инсайдеры из портала Windows Central рассказали, что Hotpatching выйдет в 2024 году для компьютеров x86 и x64, для ARM64 — в 2025. Также известно, что «горячие патчи» уже используются в системах Windows Server и консолях Xbox.