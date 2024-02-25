Microsoft откажется от перезагрузки компьютера после обновления Windows

Это ежемесячные патчи безопасности, после получения которых операционная система больше не будет требовать перезагрузку компьютера. При этом после обновлений ОС перезагрузка пока будет нужна. Кроме того, патчи безопасности всё же будут нуждаться в перезагрузках компьютера несколько раз в год.

Инсайдеры из портала Windows Central рассказали, что Hotpatching выйдет в 2024 году для компьютеров x86 и x64, для ARM64 — в 2025. Также известно, что «горячие патчи» уже используются в системах Windows Server и консолях Xbox.