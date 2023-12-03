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02:15, 03 декабря 2023
1 мин.

Microsoft откроет магазин приложений специально для iOS

По инсайдерской информации, Microsoft готовится к открытию стороннего магазина приложений для iOS и iPadOS. Возможно, компания окажется первым конкурентом Apple, кто пойдёт на такой шаг.

Ferra.ru

Ferra.ru

Эти намерения вынашиваются в связи с требованием Евросоюза к Apple соответствовать закону о Цифровых рынках (DMA), согласно которому IT-корпорации не должны быть монополистами цифрового рынка. При этом подобный шаг Microsoft — выход на новый уровень в конкуренции не только с Apple, но с Google.

По словам руководителя игрового подразделения Xbox Фила Спенсера, Microsoft намерена открыть собственный магазин игр для iPhone и iPad в 2024 году. Как раз к 6 марту 2024 года Apple должна открыть свою экосистему для сторонних магазинов цифровых продуктов. Потому что вендор согласился с признанием его в ЕС монополистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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