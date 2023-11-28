Приложения
21:45, 28 ноября 2023
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Microsoft представила Paint DALL-E — ИИ-генератор картинок в Windows 11

Microsoft открыла для всех пользователей ИИ-генератор изображений, встроенный в Windows 11. Генератор изображений работает на основе генеративной модели ИИ DALL-E 3.

Microsoft

Microsoft

Такой функцией разработчики оснастили штатный редактор изображений Paint. Программа работает не хуже, чем Bing Image Creator и DALL-E в ChatGPT Plus, которые тоже основаны на DALL-E 3. ИИ-функция представлена в режиме Cocreator («Соавтор») и достаточно точно следует текстовому описанию пользователя.

Чтобы активировать функцию, нужно нажать на кнопку Cocreator, вписать текстовый запрос и выбрать нужный стиль. Через несколько секунд система покажет несколько вариантов картинок, сгенерированных ИИ.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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