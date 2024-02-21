Приложения
Опубликовано 21 февраля 2024, 23:15
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Microsoft «убьет» Publisher спустя 35 лет на Windows

Это конец эпохи для настольных издательских программ, поскольку Microsoft подтверждает прекращение работы своего давнего приложения Publisher, пенсия которого запланирована на октябрь 2026 года. Пользователи будут вынуждены искать альтернативы и гадать, что делать с существующими файлами .pub.
Ferra

Ferra

Выпущенный в 1991 году для Windows 3.0, Publisher занял свою нишу как бюджетный инструмент дизайна, используемый в основном для создания информационных бюллетеней. Не обладая расширенными возможностями программ профессионального уровня, таких как QuarkXPress, он завоевал популярность благодаря своей доступности и низкой цене. Со временем Publisher вошел в состав пакета Microsoft Office и с течением времени получал обновления, а последняя версия в настоящее время доступна в Microsoft 365.

Однако в 2026 году его путь подходит к концу. «Срок службы Microsoft Publisher подходит к концу», — официально объявила компания. «После октября он больше не будет входить в состав Microsoft 365 или поддерживаться в локальных пакетах». Хотя существующие пользователи могут продолжать пользоваться программой до этого момента, ее дальнейшая поддержка остается неясной.

Эта новость оставляет у многих пользователей вопросы, в частности, о судьбе существующих файлов .pub. Предложенные Microsoft альтернативы — Word и онлайн-инструменты для дизайна — могут не обладать той же функциональностью, что и их специфические потребности.

Хотя бесплатные варианты вроде LibreOffice Draw и платные решения вроде CorelDraw могут пытаться импортировать файлы .pub, идеальная совместимость не гарантируется. До официального прекращения работы остается более двух лет, поэтому у пользователей есть время изучить альтернативные варианты и перенести свой контент.

Автор:Армен Зангиев
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