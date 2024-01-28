Приложения
Опубликовано 28 января 2024, 12:45
1 мин.

Microsoft внедрит в Windows 11 функцию шумоподавления для всех компьютеров

Microsoft выпустила тестовую сборку Windows 11 Canary с новой функцией шумоподавления. Строго говоря, функция улучшения звучания Voice Clarity — не новшество, но раньше работала только на устройствах семейства Surface.
Microsoft

Microsoft

Теперь же Microsoft «раздаст» этот функционал на все компьютеры, включая работающие на процессорах ARM. В сообщении вендора сказано, что функция использует «модели искусственного интеллекта низкой сложности» для фильтрации фонового шума, эха и реверберации в режиме реального времени.

Разработчики говорят, что теперь любой компьютер сможет улучшать звучание при проведении видеоконференций и встреч, подавляя перечисленные выше дефекты звука. Это же касается и игрового режима при использовании голосового чата.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.