Опубликовано 28 января 2024, 12:45
1 мин.
Microsoft внедрит в Windows 11 функцию шумоподавления для всех компьютеров
Microsoft выпустила тестовую сборку Windows 11 Canary с новой функцией шумоподавления. Строго говоря, функция улучшения звучания Voice Clarity — не новшество, но раньше работала только на устройствах семейства Surface.
Microsoft
Теперь же Microsoft «раздаст» этот функционал на все компьютеры, включая работающие на процессорах ARM. В сообщении вендора сказано, что функция использует «модели искусственного интеллекта низкой сложности» для фильтрации фонового шума, эха и реверберации в режиме реального времени.
Разработчики говорят, что теперь любой компьютер сможет улучшать звучание при проведении видеоконференций и встреч, подавляя перечисленные выше дефекты звука. Это же касается и игрового режима при использовании голосового чата.