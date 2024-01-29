Microsoft впервые за десять лет изменила дизайн установки Windows

После почти десятилетнего существования одного и того же дизайна настроек Windows новая сборка привносит «современную эстетику» с белым фоном и обновленными элементами пользовательского интерфейса.

Microsoft также представила функцию Voice Clarity, которая улучшает качество голоса во время видеозвонков. Она эффективно подавляет фоновые шумы и эхо.

В этой сборке еще и значительно улучшена работа Narrator, программы чтения с экрана для пользователей с ослабленным зрением. Теперь он обеспечивает плавную навигацию между изображениями на экране с помощью сочетаний клавиш, а также улучшенное распознавание текста на изображениях.

Наряду с этими крупными обновлениями Microsoft представляет ряд более мелких улучшений и исправлений ошибок.