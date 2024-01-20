Microsoft выпустит приложения на основе ИИ для улучшения навыков чтения

Инструмент будет бесплатно доступен всем пользователям с учетной записью Microsoft, что сделает повышение грамотности доступным для учащихся как в классе, так и дома.

Reading Coach, управляемый искусственным интеллектом, не только фокусируется на оценках чтения, но и выявляет, и выделяет конкретные слова, с которыми студенты часто сталкиваются во время чтения. Для поддержания интереса, приложение включает интерактивные элементы, позволяя читателям выбирать подсказки, изменяющие сюжет по мере развития.

Учителя смогут внедрить этот инструмент в классы через образовательные платформы уже этой весной, с предварительным доступом для педагогов в этом месяце.

Microsoft также представляет новые функции в приложении Teams for Education, используя искусственный интеллект для выделения ключевых моментов в заданиях и упрощения процесса составления рубрик. Это поможет преподавателям создавать динамичный и эффективный цифровой учебный контент, настроенный под особенности обучения.