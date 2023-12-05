Приложения
07:30, 05 декабря 2023
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МТС представляет NUUM: видеоплатформа, которая должна заменить вам YouTube

МТС запускает открытую бета-версию NUUM - видеоплатформы с возможностью проведения стримов, загрузки и просмотра видео в горизонтальном и вертикальном форматах. Желающие пользователи могут принять участие в бета-тестировании на сайте nuum.ru или в приложениях для iOS и Android.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Бета-версия направлена на доработку функций совместно с пользователями, чтобы создать платформу, которая будет отвечать запросам зрителей, создателей контента и рекламодателей. МТС обещает регулярные обновления каждые 2-3 недели на основе отзывов пользователей.

Заявлена интеграция NUUM с экосистемой МТС, включая МТС ID, МТС Pay, МТС Маркетолог, МТС Big Data, CloudМТС и другие.

А пока МТС пытается побороть YouTube, у второго появилась новая функция, которая может привлечь еще больше подписчиков. компания объявила о запуске Playables — нового раздела в приложении YouTube и на сайте, который позволяет пользователям играть в аркадные игры прямо внутри сервиса. Эта функция уже доступна для платных пользователей YouTube Premium. Подписчики получили уведомления о возможности включить Playables в настройках.

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