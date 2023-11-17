На улице Windows 10 праздник: устаревшая ОС получит встроенный ИИ Copilot

Это решение стало настоящим сюрпризом, ведь ранее компания заявляла, что Copilot будет доступен исключительно для устройств на базе Windows 11.

Согласно последним данным, предварительная версия Copilot для Windows 10 будет доступна только владельцам некоммерческих ПК с установленной Windows 10 Home и Pro, версии 22H2.

При этом функция будет доступна лишь для устройств, зарегистрированных в программе Windows Insider и настроенных на получение последних обновлений в разделе «Обновление и безопасность» настроек Windows.

Copilot для Windows 10 будет иметь схожий интерфейс с версией для Windows 11, включая кнопку на панели задач и боковую панель чата. Однако стоит отметить, что нововведение не затронет устройства с Windows 10 Enterprise и Education, а также ПК, управляемые через корпоративные инструменты обновления.