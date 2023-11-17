На выкладывании грудного вскармливания в YouTube теперь можно заработать

Обновленная политика, действующая и в отношении игрового видео, значительно отличается от прежней позиции YouTube, которая ограничивала монетизацию роликов о грудном вскармливании с видимыми ареолами и любого танцевального контента, считавшегося слишком чувственным.

Теперь видеоролики о грудном вскармливании с присутствием ребенка, независимо от видимости ареолы, могут быть рекламированы. Кроме того, танцы с ритмичными движениями или минимумом одежды теперь могут принести авторам деньги. Несмотря на эти изменения, YouTube сохраняет ограничения на показ видеороликов с откровенной наготой, обеспечивая хрупкий баланс в своей развивающейся рекламной политике.