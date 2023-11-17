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23:15, 17 ноября 2023
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На выкладывании грудного вскармливания в YouTube теперь можно заработать

Неожиданным поворотом стало то, что YouTube изменил свои правила работы с контентом, сделав его более «развязным»: теперь видеоролики с грудным вскармливанием и видимыми ареолами, а также «знойные» танцы, такие как тверк, могут приносить доход от рекламы.

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Обновленная политика, действующая и в отношении игрового видео, значительно отличается от прежней позиции YouTube, которая ограничивала монетизацию роликов о грудном вскармливании с видимыми ареолами и любого танцевального контента, считавшегося слишком чувственным.

Теперь видеоролики о грудном вскармливании с присутствием ребенка, независимо от видимости ареолы, могут быть рекламированы. Кроме того, танцы с ритмичными движениями или минимумом одежды теперь могут принести авторам деньги. Несмотря на эти изменения, YouTube сохраняет ограничения на показ видеороликов с откровенной наготой, обеспечивая хрупкий баланс в своей развивающейся рекламной политике.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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