Напрямую с облака: Android упростит процесс переноса изображений в приложения

В Android 13 появился общесистемный фотоселектор, который позволяет приложениям импортировать фотографии, не требуя предварительного разрешения на доступ ко всей вашей фототеке. Вместо этого Android представляет специальный пользовательский интерфейс, отображающий локально хранящиеся фотографии. Теперь Google делает еще один шаг вперед.

В ближайшем обновлении Android появится поддержка опции «облачного медиаприложения» в меню выбора фотографий. Это нововведение позволит пользователям назначить приложение, такое как Google Photos, для отображения его библиотеки прямо в папке с фотографиями.

Хотя официальная дата релиза остается неопределенной, сообщается, что эта функция уже работает на некоторых телефонах с Android 14.