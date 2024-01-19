Названы функции и примерная дата выхода iOS 17.3

Официальной даты выхода стабильной версии 17.3 пока нет, но предполагается, что релиз состоится достаточно скоро — в период с 22 по 26 января; по некоторой информации — в первых числах февраля. О iOS 17.3 стало известно из информресурса Apple Newsroom: в материале говорится об обоях Unity Bloom для iPhone и iPad, для установки которых, по-видимому, требуется iOS 17.3 и обновлённая iPadOS соответственно.

Касательно функций известно о реализации в iOS 17.3 улучшенного механизма защиты айфонов, добавляющего множество уровней защиты в iOS, что затруднит злоумышленникам изменение основных настроек безопасности. Для разблокировки украденного или потерянного устройства потребуется многоступенчатая биометрическая аутентификация — если кто-то попытается изменить пароль iCloud, отключить режим пропажи или стереть данные с iPhone, находясь в незнакомом месте. И даже если это будет владелец.

Появятся и совместные плейлисты в Apple Music. Это позволит нескольким пользователям редактировать общедоступные плейлисты на сервисе. Эта функция отсутствует в официальном релизе iOS 17.2, хотя была заявлена.