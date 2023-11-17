Не взлетело: конкурент Twitter от Трампа на грани закрытия

С момента своего запуска в начале 2022 года, платформа понесла убытки в размере $73 млн. Эти данные были обнародованы в финансовом отчете компании Digital World Acquisition, инвестиционного партнера соцсети.

За первые шесть месяцев 2023 года, Trump Media & Technology Group (TMTG), управляющая компания соцсети, потеряла $22,9 млн, при этом доход от продаж составил всего $2,3 млн.

Независимые аудиторы выразили сомнения в способности компании продолжать свою деятельность из-за значительных убытков.

Напомним, что создание Truth Social — это реакция Дональда Трампа на блокировку его аккаунтов на платформах Twitter, TikTok и YouTube.