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05:15, 17 ноября 2023
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Не взлетело: конкурент Twitter от Трампа на грани закрытия

Социальная сеть бывшего президента США Дональда Трампа, Truth Social, столкнулась с серьезными финансовыми трудностями.

The New York Times

The New York Times

С момента своего запуска в начале 2022 года, платформа понесла убытки в размере $73 млн. Эти данные были обнародованы в финансовом отчете компании Digital World Acquisition, инвестиционного партнера соцсети.

За первые шесть месяцев 2023 года, Trump Media & Technology Group (TMTG), управляющая компания соцсети, потеряла $22,9 млн, при этом доход от продаж составил всего $2,3 млн.

Независимые аудиторы выразили сомнения в способности компании продолжать свою деятельность из-за значительных убытков.

Напомним, что создание Truth Social — это реакция Дональда Трампа на блокировку его аккаунтов на платформах Twitter, TikTok и YouTube.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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