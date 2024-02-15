Неожиданно: таблица Менделеева оказалась самым дорогим приложением для Vision Pro

Всего для гарнитуры Apple на данный момент представлено 693 приложения, из которых 194 — платные. Общая стоимость этих продуктов составляет $1,1 тысячу. Самое дорогое — интерактивная таблица Менделеева Lively Element стоимостью $98.

В настоящее время Vision Pro поддерживает приложения и для iPad. В App Store можно найти ПО, оптимизированное под гарнитуру.