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18:45, 02 ноября 2023
1 мин.

Netflix будет отключать рекламу для дешёвых тарифов за три просмотренных серии

Стриминговый сервис Netflix предложил пользователям с самым дешёвым тарифом своеобразную сделку: за три просмотренных подряд серии в четвёртой — не будет рекламы.

Unsplash.com

Unsplash.com

Самый дешёвый тариф стоит $6,99 в месяц. Тариф был введён в 2022 году; при просмотре контента пользователи видят в час от четырёх до пяти рекламных видеороликов продолжительностью до минуты каждый. Это нравится далеко не всем подписчикам. Отсюда и такое предложение.

В Netflix считают, что это решение увеличит вовлечённость пользователей: якобы люди будут лучше смотреть выбранный контент и не «прыгать» между сериалами, особенно если речь идёт о новых проектах.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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