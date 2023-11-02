Netflix будет отключать рекламу для дешёвых тарифов за три просмотренных серии

Самый дешёвый тариф стоит $6,99 в месяц. Тариф был введён в 2022 году; при просмотре контента пользователи видят в час от четырёх до пяти рекламных видеороликов продолжительностью до минуты каждый. Это нравится далеко не всем подписчикам. Отсюда и такое предложение.

В Netflix считают, что это решение увеличит вовлечённость пользователей: якобы люди будут лучше смотреть выбранный контент и не «прыгать» между сериалами, особенно если речь идёт о новых проектах.