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14:15, 14 ноября 2023
1 мин.

Новая функция сделала WhatsApp ещё больше похожим на Discord или Telegram

WhatsApp объявил о запуске новой функции голосового чата для больших групп, делая его еще более похожим на такие платформы, как Discord и Telegram.

Ferra.ru

Ferra.ru

Свежая возможность предназначена для менее навязчивого общения по сравнению с групповыми звонками, которые оповещают каждого участника группы.

Голосовые чаты запускаются тихо, без звонка, с помощью пузыря в чате, который пользователи могут нажать, чтобы присоединиться.

TechCrunch

TechCrunch

Эта функция позволяет общаться с теми, кто может присоединиться, и одновременно отправлять сообщения тем, кто не может. Пользователи могут быстро включить звук, отключиться от чата или отправить сообщение в группу, не покидая голосовой чат, используя элементы управления звонком в верхней части переписки.

WhatsApp начнет внедрение голосовых чатов для больших групп в течение ближайших недель, начиная с групп, в которых более 33 участников. Компания отмечает, что голосовые чаты защищены сквозным шифрованием по умолчанию.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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