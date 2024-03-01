Новости на Западе не интересны, поэтому Facebook* отказался от новостной вкладки

Это решение последовало за истечением срока действия лицензионных соглашений Meta* на новости в США и ее обязательством не продлевать их. Прекращение деятельности также затронет Австралию.

Вкладка «Новости», запущенная в 2019 году со значительными финансовыми вложениями в такие новостные издания, как CNN и New York Times, была призвана поддержать журналистику и предоставить пользователям новостной контент. Однако теперь Meta*утверждает, что новостной контент составляет небольшую часть пользовательского взаимодействия на платформе, что и послужило причиной смены фокуса. Компания заявляет: «Новости составляют менее 3 процентов того, что люди по всему миру видят в своей ленте Facebook*… (и являются) небольшой частью опыта Facebook для подавляющего большинства людей».

Вместо того чтобы инвестировать в новостные партнерства, Meta* планирует сосредоточить ресурсы на областях с более высокой вовлеченностью пользователей, таких как аналоги TikTok.