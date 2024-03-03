Облачное хранилище Microsoft получит ИИ-помощник по работе с файлами

Представьте, что вам нужно быстро просмотреть ключевое предложение по продажам за прошлый месяц. Copilot не только найдет документ, но и создаст краткое резюме, позволяющее освежить память за считанные секунды.

Вы можете задавать ему конкретные вопросы о ваших документах, используя обычный язык. Нужно быстро проанализировать данные о продажах напитков за прошлую неделю? Copilot может проанализировать ваши электронные таблицы и представить информацию в виде понятной таблицы. Рассматриваете новый проект? Попросите Copilot выделить плюсы и минусы, описанные в конкретном документе.

Функциональность Copilot распространяется и на работу с файлами. Он может автоматически создавать конспекты, таблицы и списки на основе существующих документов. Нужно проанализировать стопку резюме? Copilot может создать таблицу с именами, опытом и квалификацией.

Функция Copilot for OneDrive изначально будет доступна на веб-платформе и в средствах просмотра файлов Microsoft Teams, OneDrive и SharePoint.