Обновление iOS 17 «убило» связь на некоторых iPhone

Как пишут пользователи на сайте саппорта, после обновления, о котором очень мало информации, на айфонах внезапно исчезала сотовая связь, подключиться к провайдеру невозможно технически. Говорят о разных сериях, включая новые iPhone 15.

Об этом обновлении известно, что оно было призвано устранить проблемы быстрой разрядки на iPhone. Подтверждается, что эта ошибка была исправлена, но на iPhone 15 вернулся перегрев и «ужасные тепловые проблемы».

Касательно сбоя связи, исправить ошибку подключения к оператору не удаётся никакими штатными средствами, не помогает и перезагрузка. Тем не менее разные пользователи, столкнувшиеся с описанным багом, предложили на сайте поддержки некоторые решения, но радикальные.

Вот несколько вариантов «обходных путей», упомянутых пользователями iPhone на сайте Apple Support Community Discussions:

Сбросить настройки сети : для этого следует перейти в Настройки —> Общие –> Перенес или сброс iPhone –> Сброс —> Сброс сетевых настроек.

Сброс настроек до заводских : необходимо создать резервную копию iPhone. Нужно следовать приведённым выше инструкциям, только вместо выбора «Сброс сетевых настроек» придётся удалить все данные — самый радикальный способ.

Удалить все профили VPN : перейдите в Настройки —> Общие –> VPN и управление устройством –> VPN (нажмите на «i» в профилях VPN) –> Удалить VPN.



Установить бета-версию iOS 17.3. Бета-версия iOS 17.3 была распространена до iOS 17.2.1, поэтому её установка может исправить ошибку подключения. Сначала нужно перейти на сайт beta.apple.com, используя свой Apple ID и пароль. Затем следуют: Настройки –> «Общие» –> «Обновление ПО» и нужно нажать на поле «Бета-обновления» в верхней части экрана. Выберите iOS 17 Public Beta и получите последнюю публичную бета-версию iOS 17.3 для установки. Но нет гарантии нормальной работы, так как «бетки», как правило, нестабильны.