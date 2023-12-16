Он все больше становится похож на мессенджер: Google Messages получил обои для чатов

Несмотря на то, что в текущем релизе демонстрируется определенный узор, пользователи надеются, что Google представит разнообразные варианты дизайна или даже позволит создавать собственные узоры.

Интересно, что помимо этого Google завершает 2023 год, представив ранее свои самые мощные творения в области искусственного интеллекта — Cloud TPU v5p, «самый мощный, масштабируемый и гибкий ускоритель искусственного интеллекта на данный момент», уточняет компания. Он может похвастаться вдвое большим количеством FLOP и в четыре раза большей масштабируемостью, чем его предшественник TPU v4, обучая LLM-модели в 2,8 раза быстрее.