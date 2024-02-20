Приложения
Опубликовано 20 февраля 2024, 14:15
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Опубликован список самых «прожорливых» приложений, расходующих заряд батареи смартфона

Эксперты сайта DxOMark опубликовали рейтинг приложений, наиболее сильно влияющих на заряд батареи смартфона.
Ferra.ru

Ferra.ru

Самые ресурсоемкие приложения были разделены на несколько категорий в зависимости от функций, которые они предлагают.

К самым требовательным приложениям для переписок относятся SMS, *Facebook Messenger, Snapchat Chat,*Instagram Chat и WhatsApp. Примечательно, что эти программы сильнее расходуют батарею флагманских гаджетов, нежели бюджетных.

Среди самых требовательных приложений для просмотра коротких видео — *Instagram Reels,*Facebook Reels, YouTube Shorts, Tiktok и Snapchat Spotlight.

Самые ресурсоемкие программы для просмотра потокового видео: Prime Video, Disney, YouTube и Netflix.

Среди причин, влияющих на разряд аккумулятора, эксперты отнесли несколько факторов: постоянный поиск сотовой связи, активная работа в фоновом режиме, активные уведомления и работа служб определения местоположения, включая GPS.

Сотрудники DxOMark подчеркивают, что работу любого приложения можно настроить путем отключения ненужных опций в настройках. Таким образом, пользователи могут продлить время автономной работы своего устройства.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Автор:Булат Кармак
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