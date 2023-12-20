От Telegram до менее известных: названы одни из лучших приложений «Интернета будущего» – Web3

Audius, прибежище для любителей музыки, предоставляет артистам возможность прямой загрузки, заработка и контроля над своим контентом. Minds представляет децентрализованную социальную сеть с криптовалютными вознаграждениями, возвращая «власть в руки» 2,5 миллионов пользователей. Тем временем глобальный рост Chingari, насчитывающей 175 миллионов пользователей, доказывает растущий аппетит к децентрализованным альтернативам.

А что с Telegram? Некоторые считают его жизненно важным центром в сообществе Web3, способствующий зашифрованному общению в режиме реального времени для криптоэнтузиастов по всему миру. А на переднем крае сингапурская компания Sending Labs выделяет SocialScan, который легко интегрирует блокчейн-исследования с передачей сообщений от кошелька к кошельку.