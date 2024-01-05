Отказа от сторонних cookie-файлов в Chrome «заслужил» пока 1% пользователей

Для этих избранных «подопытных кроликов» в Chrome появится уведомление, сообщающее об их участии в эксперименте по защите персональных данных. Они получат Tracking Protection — функцию, которая блокирует использование веб-сайтами сторонних файлов cookie для отслеживания их привычек в браузере. Однако на этом пути могут возникнуть некоторые трудности — сайты, созданные с использованием этих трекеров, могут работать не совсем гладко. Решение? Пользователи могут временно включить эту функцию, нажав на новый значок глаза в строке браузера.

Это лишь первый этап: Google планирует постепенно распространить защиту от отслеживания на всю базу пользователей Chrome и полностью отказаться от нее к середине 2024 года. Хотя это, несомненно, нарушает ландшафт онлайн-рекламы, делается это во имя конфиденциальности, по крайней мере в этом нас пытается убедить компания. Tracking Protection заменяет сторонние файлы cookie системой, в которой разные пользователи группируются на основе их активности в браузере, что позволяет размещать целевую рекламу без прямого раскрытия истории посещений.

Однако не все в этом уверены. Регуляторные органы выражают обеспокоенность, сомневаясь, что инициатива Privacy Sandbox просто увеличивает собственную власть компании над цифровым рекламным ландшафтом. Только время покажет, действительно ли эта «альтернатива» защищает конфиденциальность пользователей или просто изменяет динамику власти в онлайн-мире.