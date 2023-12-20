Отключение подкастов Google: выпущен инструмент «миграции»

Процесс миграции, действующий до 2 апреля 2024 года, позволяет пользователям экспортировать подписки непосредственно в YouTube Music. Просто подтвердите свою электронную почту, согласитесь на добавление RSS-каналов, и вуаля — ваши подкасты в целости и сохранности. Для тех, кто ищет альтернативные приложения, доступен вариант загрузки через файл OPML.

Но это еще не все. YouTube Music представляет возможность отмечать подкасты как прослушанные — столь необходимая функция, которая появится «в ближайшие месяцы».