Открытое против закрытого: битва программного обеспечения 2023 года

Покупка Илоном Маском Twitter’a заставило пользователей искать «открытые» альтернативы вроде Mastodon и Bluesky, продемонстрировав уязвимость централизованных платформ.

Внезапное увольнение генерального директора OpenAI вызвал опасения нестабильности, напомнив о рисках, связанных с тем, что в таких передовых технологиях, как LLM, чаще полагаются только на одну организацию.

Adobe и Figma: попытка приобретения подлила масла в огонь борьбы с открытым исходным кодом, повысив статус Penpot как конкурента на рынке программного обеспечения для дизайна.

Unity: спорные изменения платы заставили разработчиков искать варианты с открытым исходным кодом, такие как Godot, доказывая, что смена власти может происходить быстро в сфере игровых движков.

2023 показал, что открытый исходный код может стать альтернативой, когда проприетарные системы дают сбой. Так, если полагаться только на закрытые системы, возникает риск блокировки поставщика. Устойчивость открытого кода требует баланса между потребностями сообщества и коммерческими нуждами.

Линии сражения очерчены. Мы можем ожидать продолжения напряженности между открытой и закрытой моделями, причем пользователи будут требовать как инноваций, так и контроля. Сможет ли открытый исходный код преодолеть свои внутренние препятствия и остаться жизнеспособным средством спасения от ловушек проприетарного ПО, пока неясно.