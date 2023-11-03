Перед публикацией VPN в Google Play приложения проверят независимые эксперты
Google реализовал ещё один аспект безопасности в своём магазине Android-приложений. Это касается проверки безопасности VPN.
В разделе «Безопасность данных», который находится под описанием на странице приложения, есть возможность размещения «Независимых обзоров безопасности», чем могут воспользоваться разработчики VPN-клиентов.
Разработчики могут пройти оценку своих продуктов третьей стороной — «независимыми экспертами». Пользователи увидят значок прохождения «независимой проверки на соответствие глобальному стандарту безопасности», который появляется при поиске VPN-приложений и выделяется особым образом.
Это означает, что независимая третья сторона подтвердила соответствие VPN минимальным отраслевым стандартам безопасности и конфиденциальности данных, и что разработчики прилагают все усилия для выявления и устранения уязвимостей.
«Это, в свою очередь, затрудняет доступ злоумышленников к устройствам пользователей и повышает качество приложений во всей экосистеме», — сказано в материале издания 9t05Google.