Перед публикацией VPN в Google Play приложения проверят независимые эксперты

В разделе «Безопасность данных», который находится под описанием на странице приложения, есть возможность размещения «Независимых обзоров безопасности», чем могут воспользоваться разработчики VPN-клиентов.

Разработчики могут пройти оценку своих продуктов третьей стороной — «независимыми экспертами». Пользователи увидят значок прохождения «независимой проверки на соответствие глобальному стандарту безопасности», который появляется при поиске VPN-приложений и выделяется особым образом.

Это означает, что независимая третья сторона подтвердила соответствие VPN минимальным отраслевым стандартам безопасности и конфиденциальности данных, и что разработчики прилагают все усилия для выявления и устранения уязвимостей.

«Это, в свою очередь, затрудняет доступ злоумышленников к устройствам пользователей и повышает качество приложений во всей экосистеме», — сказано в материале издания 9t05Google.