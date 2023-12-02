Подлый ход Chrome против блокировщиков рекламы: замедление обновлений расширений

По мере того как «война» набирает обороты, YouTube и Chrome, к сожалению, одерживают верх, мгновенно корректируя рекламную систему, в результате чего блокировщики рекламы не успевают за ними.

Теперь разработчики расширений будут с задержкой реагировать на изменения, которые смогут придумать в Google, что даст компании преимущество. Пользователи блокировщиков рекламы вскоре могут оказаться беззащитными, поскольку те самые списки блокировки рекламы, жизненно важные для работы расширений, больше нельзя будет оперативно обновлять.

Критики утверждают, что заявления Google об улучшении конфиденциальности, безопасности и производительности обманчивы, а Manifest V3 назван ими «окончательно враждебным пользователю».