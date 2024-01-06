Поигрались и хватит: ИИ-чатбот Google получит платную версию
Приготовьтесь к выходу Bard 2.0. Утечка скриншотов и фрагментов кода свидетельствует о том, что Google готовит платную, основанную на подписке версию своей популярной языковой модели, предлагающую расширенные возможности и эксклюзивные функции.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Вот пример того, что может быть:
Так называемый «Bard Advanced», как сообщается, будет работать на базе Gemini Ultra, верхнего уровня нового семейства LLM от Google. Это обещает значительное обновление по сравнению с нынешним Bard, который работает на среднем уровне Gemini Pro. Ожидайте более острой логики, улучшенных рассуждений и, возможно, более глубоких математических способностей.
Выпустите на волю своего внутренного ученого с помощью Motoko — функции, которая, по слухам, позволит создавать и настраивать собственные ИИ-модели.
В Bard Advanced могут появиться «бонусы» на базе ИИ, которые расширят и улучшат ваши промты, выведут запросы и просьбы на новый уровень.
Ожидается также, что появится новый раздел «Галерея», где будут представлены различные варианты применения ИИ.
Утечка намекает также на возможность устанавливать пользовательские фоны для запросов к Bard, добавляя «индивидуальный» подход к общению с ИИ.
Ценовые модели, официальные даты выхода и даже окончательный набор функций по-прежнему окутаны тайной. Google продолжает хранить молчание, не давая никаких комментариев по поводу слухов.