Приложения
Опубликовано 18 февраля 2024, 23:15
1 мин.

Пользователи Apple Pay столкнулись с массовым сбоем

Пользователи Apple Pay, особенно с картами Chase, столкнулись сегодня с проблемами при совершении покупок, что вызвало «недоумение и разочарование». В социальных сетях появились сообщения, в том числе от главного редактора The Verge Нилая Пателя (Nilay Patel), о том, что при попытке оплаты с помощью Apple Pay по картам Chase транзакции отклоняются.
Ferra

Ferra

Интересно, что использование той же карты напрямую, минуя Apple Pay, казалось, срабатывало для большинства, что позволяет предположить, что проблема заключается именно в интеграции двух сервисов. Кроме того, сообщения касались в основном клиентов Chase.

Представители службы поддержки Chase предложили несколько туманное объяснение: «техническое обслуживание» и «неожиданное обновление» для Apple Pay. Однако ни на веб-странице Apple, посвященной состоянию системы, ни в официальных каналах Chase не было представлено более подробной информации о характере проблемы или предполагаемых сроках ее решения (на момент написания этого материала).

Попытка Нилая Пателя связаться с Apple для получения разъяснений осталась без ответа, в результате чего пользователи столкнулись с «неудобствами и неопределенностью».

Автор:Армен Зангиев
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.