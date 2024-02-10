Пользователи iPhone в ЕС столкнулись с удалением веб-приложений в бете iOS 17.4

В течение многих лет пользователи iPhone использовали возможность добавлять веб-сайты в виде иконок на главный экран, создавая, по сути, «веб-приложения». Они обеспечивали работу с ярлыками и даже получили некоторые функции нативных приложений, такие как push-уведомления.

Но в бета-версии iOS 17.4 ситуация резко меняется. Открытие разработчика Максимилиано Фиртмана показало, что PWA просто исчезли для пользователей из ЕС. Обновление убирает эту функцию, оставляя после себя сообщение о том, что эти приложения «отныне будут открываться из вашего браузера по умолчанию».

Этот шаг не лишен недостатков. Хранящиеся в веб-приложениях данные стираются, push-уведомления уходят в прошлое, а общий пользовательский опыт страдает. Хотя Apple не давала официальных комментариев, время и изменения указывают на связь с DMA. Этот закон требует от Apple открыть двери для альтернативных движков веб-браузеров. Однако, поскольку существующие веб-приложения полагаются на движок WebKit от Apple, их удаление может быть способом избежать обвинений в предпочтении собственной технологии.

Пока неясно, планирует ли Apple найти обходной путь или просто оставить пользователей ЕС без веб-приложений. Поскольку публичный релиз iOS 17.4 ожидается в начале марта, этот вопрос наверняка вызовет дискуссии и потребует ответов от Apple.