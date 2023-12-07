Популярность браузера Google Chrome в России рухнула до шестилетнего минимума

По итогам ноября 2023 года, доля браузера Google на российском рынке упала до 49.6%, что является самым низким показателем с января 2017 года.

Этот спад популярности отмечен на фоне растущего интереса к другим браузерам, в частности к Яндекс.Браузеру, который, по данным того же источника, занимает 27.9% рынка. Это пиковый показатель для браузера Яндекса. Третье место по популярности занимает Safari с долей 12.5%.

Интересно, что данные сервиса Яндекс.Радар показывают, что доля Chrome в России вообще не превышала 50%. В январе 2016 года доли Chrome и Яндекс.Браузера составляли 40.4% и 15.5% соответственно, а в октябре 2023 года — 43% и 29.6%.

Яндекс связывает рост популярности своего детища с интеграцией функций на основе нейросетей, таких как пересказ видео и статей.