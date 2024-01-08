Пора прощаться с Windows WordPad: текстовый редактор ушел на пенсию

Это прощание не было единственным заголовком недавней сборки Insider, но, скорее всего, оно привлекло наибольшее внимание. Хотя в последние годы WordPad активно не развивался, он занимал сентиментальное место для многих, предлагая альтернативу "Блокноту".

Но не все новости безрадостны. Надежный "Блокнот" получил в этой сборке немного любви: улучшены функции доступности для голосового управления и возможность приостанавливать и возобновлять печать. Кроме того, появилось новое уведомление о том, что компьютер находится в режиме энергосбережения, а также возможность давать устройствам более описательные имена для упрощения совместного использования.

Хотя прощание с такими знакомыми лицами, как WordPad, может показаться горько-сладким, это напоминание о том, что программное обеспечение развивается. Для тех, кто все еще тоскует по базовому текстовому редактору с ноткой ностальгии, всегда есть сторонние решения.