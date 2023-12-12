Появились подробности ИИ Google, который будет составлять изучать вашу жизнь по фотографиям

Проект нацелен на использование LLM для понимания контекста фотографий пользователей, распознавания ключевых моментов жизни, предпочтений и интересов. Чатбот, описанный как «ChatGPT, но уже знающий все о вашей жизни», сможет давать ответы на вопросы, основываясь на обширных данных о жизни пользователя.

Хотя Google подчеркивает потенциал более полезного пользовательского опыта, ранние исследования вызывают опасения по поводу конфиденциальности. Компания уверяет, что любые новые функции будут направлены на обеспечение безопасности и конфиденциальности пользователей.

Остается лишь надеяться, что эта функция не превратится в «большого брата», который будет следить за вами и использовать полученную информацию в своих корыстных целях.