Появились подробности ИИ Google, который будет составлять изучать вашу жизнь по фотографиям
Ранее стало известно, что Google работает над проектом Ellman - уникальным чат-ботом, который использует большие языковые модели (LLM) и фотографии из Google Photo для получения информации о жизни пользователей. Теперь о нем появилось чуть больше подробностей.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Проект нацелен на использование LLM для понимания контекста фотографий пользователей, распознавания ключевых моментов жизни, предпочтений и интересов. Чатбот, описанный как «ChatGPT, но уже знающий все о вашей жизни», сможет давать ответы на вопросы, основываясь на обширных данных о жизни пользователя.
Хотя Google подчеркивает потенциал более полезного пользовательского опыта, ранние исследования вызывают опасения по поводу конфиденциальности. Компания уверяет, что любые новые функции будут направлены на обеспечение безопасности и конфиденциальности пользователей.
Остается лишь надеяться, что эта функция не превратится в «большого брата», который будет следить за вами и использовать полученную информацию в своих корыстных целях.