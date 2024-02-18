Представлена Android 15: фокус на скорости и устранении отставания от Apple

Не бросаясь в глаза, основные улучшения направлены на повышение производительности и времени автономной работы. Твики в Dynamic Performance Framework Android улучшают управление энергоемкими задачами, направленное на повышение плавности работы GPU и CPU. Кроме того, приложения, выполняющие длительные фоновые задачи, получают оптимизацию энергоэффективности.

Конфиденциальность остается одной из ключевых проблем. В Android 15 усилена защита от проникновения вредоносных программ в файлы приложений. В нее также интегрирована последняя итерация Privacy Sandbox — инициативы Google, направленной на обеспечение баланса между целевой рекламой и конфиденциальностью пользователей.

Благодаря расширенной функции записи экрана пользователи наконец-то могут записывать только определенное содержимое приложений, а не весь экран. Любители камер оценят улучшенные предварительные просмотры изображений в условиях низкой освещенности для сторонних приложений, а также доступ разработчиков к элементам управления вспышкой для более тонких настроек.

Несмотря на успехи Android, iPhone продолжает доминировать на американском рынке. Тем не менее, проблеск надежды появился после того, как в конце этого года Apple внедрит систему обмена сообщениями RCS, что упростит кросс-платформенное общение и, возможно, сделает переход на Android менее болезненным.

Укрепление отношений с Samsung, крупным игроком на рынке Android, — еще один стратегический шаг. Более тесное сотрудничество может привести к улучшению программно-аппаратной интеграции в экосистеме Android, что в конечном итоге сделает Google более сильным конкурентом Apple.

Android 15 свидетельствует о стремлении Google повысить производительность, решить проблемы конфиденциальности и улучшить пользовательский опыт. В сочетании с обещанием улучшить кросс-платформенный обмен сообщениями и потенциальной синергией аппаратного и программного обеспечения с Samsung это шаг к сокращению разрыва с Apple.