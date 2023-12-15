Представлена нейросеть, способная отделить голос от музыки на песне
Для любителей музыки и тех, кто мечтает редактировать аудиозаписи, появилась интересная новость!
GitHub
Теперь каждый желающий может воспользоваться бесплатной нейросетью Ultimate Vocal Remover, которая позволяет легко отделить голос от музыки в любой песне.
Принцип работы нейросети предельно прост: загрузите свой аудиофайл, настройте параметры обработки, и волшебство начнется.
Программа способна раздельно обработать вокал и музыку, предоставляя уникальную возможность изменять звучание вашей любимых песен.
Столь инновационный инструмент доступен для всех операционных систем, что делает его удобным в использовании. Вы также можете найти подробности и загрузить программу на GitHub.
Стоит отметить, что на данный момент и программа, и все ее компоненты доступны абсолютно бесплатно. Для работы нейросети используются мощности вашего устройства — можно работать даже офлайн!