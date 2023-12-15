Приложения
18:45, 15 декабря 2023
1 мин.

Представлена нейросеть, способная отделить голос от музыки на песне

Для любителей музыки и тех, кто мечтает редактировать аудиозаписи, появилась интересная новость!

GitHub

GitHub

Теперь каждый желающий может воспользоваться бесплатной нейросетью Ultimate Vocal Remover, которая позволяет легко отделить голос от музыки в любой песне.

Принцип работы нейросети предельно прост: загрузите свой аудиофайл, настройте параметры обработки, и волшебство начнется.

Программа способна раздельно обработать вокал и музыку, предоставляя уникальную возможность изменять звучание вашей любимых песен.

Столь инновационный инструмент доступен для всех операционных систем, что делает его удобным в использовании. Вы также можете найти подробности и загрузить программу на GitHub.

Стоит отметить, что на данный момент и программа, и все ее компоненты доступны абсолютно бесплатно. Для работы нейросети используются мощности вашего устройства — можно работать даже офлайн!

Автор:Булат Кармак
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.