Премиум-ChatGPT стал дешевле и не таким «ленивым»

OpenAI также выпустила новую версию модели GPT-3.5 Turbo, которая включает в себя «различные улучшения». Компания не уточнила, в чем заключаются эти улучшения, но, скорее всего, они сделают модель более точной и эффективной.

GPT-4 Turbo, самая мощная модель OpenAI, получила новую предварительную версию, которая призвана исправить проблему, из-за которой модель иногда «отказывалась работать». Новая модель пока находится в режиме предварительного просмотра, но OpenAI рассчитывает сделать ее общедоступной в ближайшие месяцы.

Помимо новых версий моделей, OpenAI также выпустила новую версию своего бесплатного API модерации, который выявляет потенциально опасные тексты.