Приложения
Опубликовано 26 января 2024, 21:00
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Премиум-ChatGPT стал дешевле и не таким «ленивым»

OpenAI объявила о серии обновлений своих языковых моделей, включая снижение цен, новые версии моделей и исправление проблемы «лени» в GPT-4. Компания снизила цену на доступ к API для GPT-3.5 Turbo, самой популярной модели, на 50% для ввода и на 25% для вывода.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

OpenAI также выпустила новую версию модели GPT-3.5 Turbo, которая включает в себя «различные улучшения». Компания не уточнила, в чем заключаются эти улучшения, но, скорее всего, они сделают модель более точной и эффективной.

GPT-4 Turbo, самая мощная модель OpenAI, получила новую предварительную версию, которая призвана исправить проблему, из-за которой модель иногда «отказывалась работать». Новая модель пока находится в режиме предварительного просмотра, но OpenAI рассчитывает сделать ее общедоступной в ближайшие месяцы.

Помимо новых версий моделей, OpenAI также выпустила новую версию своего бесплатного API модерации, который выявляет потенциально опасные тексты.

Автор:Армен Зангиев
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