Приложение HP само установилось на компьютеры с Windows само по себе

Пользователи сообщают об обнаружении этого приложения в меню «Пуск» даже на устройствах, не относящихся к HP. Эта неожиданная установка привела к путанице и беспокойству среди пользователей Windows.

В настоящее время Microsoft изучает проблему и планирует предоставить более подробную информацию в ближайшее время.

Хотя HP Smart - легитимное и безвредное приложение, предназначенное для принтеров HP, его неожиданное появление вызывает беспокойство, поскольку появляется на системах, не связанных с устройствами HP. Если вы пострадали, вы можете вручную удалить HP Smart, щелкнув правой кнопкой мыши на приложении в меню «Пуск» и выбрав «Удалить».