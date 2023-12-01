Приложения
16:30, 01 декабря 2023
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Приложение HP само установилось на компьютеры с Windows само по себе

Microsoft расследует загадочную автоматическую установку HP Smart, приложения для управления принтерами, на системах Windows 11 и Windows 10.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Пользователи сообщают об обнаружении этого приложения в меню «Пуск» даже на устройствах, не относящихся к HP. Эта неожиданная установка привела к путанице и беспокойству среди пользователей Windows.

В настоящее время Microsoft изучает проблему и планирует предоставить более подробную информацию в ближайшее время.

Хотя HP Smart - легитимное и безвредное приложение, предназначенное для принтеров HP, его неожиданное появление вызывает беспокойство, поскольку появляется на системах, не связанных с устройствами HP. Если вы пострадали, вы можете вручную удалить HP Smart, щелкнув правой кнопкой мыши на приложении в меню «Пуск» и выбрав «Удалить».

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